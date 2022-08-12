Доказано: у вегетарианцев больше шансов получить перелом костей

Так, свежее исследование специалистов из Университета Лидса выявило, что как минимум женщины-вегетарианцы сталкиваются с повышением риска перелома бедра на 33%.

К такому выводу они пришли в результате анализа данных более 26 тыс женщин из Великобритании в возрасте от 35 до 69 лет. Все они придерживались вегетарианской диеты. Стоит отметить, что процесс наблюдения проходил достаточно долго — в течение примерно 20 лет.

За это время 822 пациентки столкнулись с переломом шейки бедра. После этого статистика пополнилась факторами курения и возраста. Но даже так вегетарианцы стали единственной группой среди пескетарианцев и мясоедов, у кого сохранялся повышенный шанс перелома костей.