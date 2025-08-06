Доходы AMD от дата-центров разочаровали инвесторов, акции упали на 4%

Несмотря на то что с начала года акции компании выросли на более чем 40%, аналитики ожидают большего роста именно за счёт ИИ-направления. Тем не менее, AMD пока не смогла воспользоваться высоким спросом на ИИ-чипы так же эффективно, как её главный конкурент Nvidia.

Во втором квартале доход AMD от дата-центров составил $ 3,2 млрд — прирост на 14% по сравнению с прошлым годом. Это в целом совпало с ожиданиями аналитиков. Для сравнения, Nvidia увеличила выручку в этом же сегменте на 73%, достигнув $ 39,1 млрд благодаря активным поставкам своих графических процессоров и сетевого оборудования.

Руководство AMD объяснило снижение выручки от ИИ-чипов экспортными ограничениями США на поставки в Китай, а также переходом на новое поколение процессоров серии MI350. Компания начала их массовое производство в июне и ожидает значительное увеличение объёмов во второй половине года.