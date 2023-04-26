Доктор Мясников: отказ от супов не вызовет язву желудка

В ходе общения с зрительницей, доктор Мясников спросил её, может ли отказ от супа вызвать язву желудка. Девушка дала отрицательный ответ, который врач назвал абсолютно правильным.

Специалист объяснил, что язва желудка является инфекционным заболеванием, вызываемым хелиобактером пилори. А потому потребление супа не влияет на вероятность его развития.

Врач признал суп полезным блюдом, так как оно помогает пищеварительной системе подготовиться к приёму более тяжёлой пищи. Однако, по его словам, аналогичный эффект можно достичь, выпив перед едой тёплую воду, как это делают в Японии.

Напомним, что ранее Александр Мясников прокомментировал эффективность рисовой диеты для похудения. Он отметил, что рисовая диета может быть действительно эффективной, если использовать низкокалорийный бурый или красный рис, который не вызывает резких скачков сахара в крови.