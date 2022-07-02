Доктор Мясников рассказал, нужно ли пить витамины здоровому человеку

Он сказал, что аптечные витамины, кроме того, что практически бесполезны, так ещё и могут нанести серьёзный вред здоровью. Мясников уточнил, что здоровым людям аптечные витамины принимать не нужно.

Специалист посоветовал соблюдать сбалансированную диету, чтобы получать все необходимые витамины и минералы из продуктов.

«Витамин А способствует остеопорозу и в больших дозах может вызвать повреждение плода у беременных. Витамин С может приводить к камням в почках, избыток витамина D — к неврологическим проявлениям. Два витамина, доказано, могут увеличивать смертность: это витамин Е и бета-каротин. Не оправдались ожидания от селениума, витаминов группы B, фолиевой кислоты (последняя показана только беременным для предупреждения неправильного развития плода)», — рассказал Александр Мясников.

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