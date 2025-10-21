Документалка об ИИ завершилась твистом — ведущую тоже сгенерировала нейросеть

Финал программы шокировал зрителей — оказалось, что ведущая передачи была полностью создана нейросетью.

На протяжении часа «журналистка» рассказывала о том, как ИИ вытесняет людей из профессий, появляясь в разных локациях и проводя интервью.

Однако в самом конце выяснилось, что ни одно из этих появлений не было реальным: внешность и голос ведущей сгенерировал ИИ, разработанный компанией Seraphinne Vallora для студии Kalel Productions.

Это первый случай в истории британского телевидения, когда документальный фильм был полностью снят с искусственным интеллектом в качестве ведущего.

В Channel 4 подчеркнули, что не собираются регулярно использовать подобный формат, но хотели показать, насколько легко зрителей можно ввести в заблуждение, если ИИ применяется без раскрытия источника.

Передача также включала результаты опроса 1000 британских бизнесменов: 76% компаний уже используют ИИ для задач, ранее выполнявшихся людьми, а половина руководителей ожидает сокращения штата в течение ближайших пяти лет.