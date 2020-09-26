Наука и технологии
Сегодня 14:38
Документальный фильм о тюрьме станет первым подобным проектом из России на Netflix
Премьера состоится уже в начале следующего года
В сети появилась информация о том, что документальный фильм о питерской тюрьме “Кресты” станет первым подобным проектом из России на Netflix.
Премьера кинокартины ожидается в январе 2021 года, пишет агентство РИА Новости. По данным журналистов, разработкой проекта занимался телеканал “Россия 1”, при этом документальный фильм будет доступен на русском языке с английскими субтитрами.
Фильм "Кресты" будет представлен на международной платформе на русском языке с английскими субтитрами. Оператором сделки стал партнер Netflix по контенту на территории Центральной и Восточной Европы компания The H Collective (Германия).
Напомним, что в “Крестах” свое наказание отбывали многие известные личности. В том числе и художник Казимир Малевич, поэт Иосиф Бродский и маршал Советского Союза Константин Рокоссовский.