Документы о гибели экипажа атомной подлодки USS Thresher рассекретили

Наука и технологии
Сегодня в 08:02
Документы о гибели экипажа атомной подлодки USS Thresher рассекретилиИз них можно узнать подробности о том, как долго экипаж судна оставался в живых после аварии
Спустя почти полвека, ВМС США наконец-то опубликовали очень важный комплект документов, раскрывающих тайну гибели экипажа атомной субмарины USS Thresher.
Сам корабль затонул ещё в 1963 году в Атлантическом океане вместе со всеми членами экипажа. И если раньше считалось, что судно довольно быстро пошла ко дну, а люди на борту погибли за непродолжительный отрезок времени, то сейчас выяснилось, что это не так.
Как пишет USNI News, сама USS Thresher ушла на дно 10 апреля. Но даже 11-го числа корабль подавал аварийный сигнал. Таким образом, в рассекреченном документе говорится о том, что часть экипажа могла оставаться в живых даже спустя сутки после того, как случилась трагедия.