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Документы о гибели экипажа атомной подлодки USS Thresher рассекретили

Из них можно узнать подробности о том, как долго экипаж судна оставался в живых после аварии

Спустя почти полвека, ВМС США наконец-то опубликовали очень важный комплект документов, раскрывающих тайну гибели экипажа атомной субмарины USS Thresher.