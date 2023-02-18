Наука и технологии
02:35, 18 февраля 2023
1 мин.

Документы в безопасности: из «Госуслуг» ни разу не выкрали данные за 2022 г.

И из облачных госсервисов тоже

Вице-президент компании «Ростелеком» по информационной безопасности Игорь Ляпунов рассказал, что в 2022 году ни один из государственных облачных сервисов, ни «Госуслуги» не допустили утечек данных.

Документы в безопасности: из «Госуслуг» ни разу не выкрали данные за 2022 г.

Фото: Novyefoto.ru

Также Ляпунов отметил, что важно перенести инфраструктуру всех государственных сервисов на облачные платформы. По его словам, это большой шаг в защищённости госсервисов.

За прошедший год ничего из «гособлаков» и из «Госуслуг» не утекло.

Игорь Ляпунов
Вице-президент компании «Ростелеком» по информационной безопасности
Новости партнеров
Новости партнеров