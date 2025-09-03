Dolby представила Dolby Vision 2 — новый стандарт HDR для современных ТВ

Он получил обновлённый движок обработки изображения и набор инструментов Content Intelligence, использующих ИИ. Среди ключевых функций — Precision Black для улучшения деталей в тёмных сценах и Light Sense, автоматически подстраивающий картинку под освещение в комнате.

Особняком стоит функция Authentic Motion, которая позволяет создателям контента кадр за кадром уменьшать эффект «дёрганого» движения без искусственного «мыльного» сглаживания. Dolby Vision 2 будет доступен в двух версиях: базовой и Dolby Vision 2 Max — с расширенными настройками для премиальных моделей.

Первым производителем телевизоров с поддержкой нового стандарта станет Hisense. Также компания CANAL+ заявила о планах распространять фильмы, сериалы и спортивные трансляции в Dolby Vision 2.