Наука и технологии
23:36, 30 мая 2023
1 мин.

Долг платежом красен: суд отказался отменять многомиллиардный штраф Apple в пользу России

Что же будет дальше?

Ещё в июле 2022 года ФАС России признала компанию Apple нарушителем антимонопольного законодательства, обвинив её в злоупотреблении доминированием на рынке iOS-приложений.

Ведомство установило, что действия купертиновцев ограничивали выбор разработчиков и могли привести к повышению стоимости их продукции.

Так, Apple требовала от отечественных девелоперов использовать только её платежную систему и запрещала переходить на другие методы оплаты.

А уже 17 января 2023 года ФАС назначила компании Apple штраф в размере 1,2 млрд рублей. Практически сразу яблочная корпорация обратилась в арбитражный суд Москвы с иском о признании штрафа недействительным и отмене решения Федеральной Антимонопольной Службы.

Как ни странно, суд отказал Apple в удовлетворении иска и подтвердил правильность решения и предписания ФАС.

Источник:Интерфакс
Теги:
#Россия
,
#Apple
Новости партнеров
Новости партнеров