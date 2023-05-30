Долг платежом красен: суд отказался отменять многомиллиардный штраф Apple в пользу России

Ведомство установило, что действия купертиновцев ограничивали выбор разработчиков и могли привести к повышению стоимости их продукции.

Так, Apple требовала от отечественных девелоперов использовать только её платежную систему и запрещала переходить на другие методы оплаты.

А уже 17 января 2023 года ФАС назначила компании Apple штраф в размере 1,2 млрд рублей. Практически сразу яблочная корпорация обратилась в арбитражный суд Москвы с иском о признании штрафа недействительным и отмене решения Федеральной Антимонопольной Службы.

Как ни странно, суд отказал Apple в удовлетворении иска и подтвердил правильность решения и предписания ФАС.