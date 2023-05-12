Долгий стресс и недосып оказались причинами повышенной тяги к сладкому

По словам врача-диетолога Ирины Мансуровой, желание кексиков и конфеток может быть не просто капризом, но и симптомом некоторых серьёзных проблем со здоровьем.

Во-первых, долгосрочный стресс может вызвать в организме всплеск глюкозы, а затем инсулина, что приводит к скачку и падению уровня сахара в крови. И что оказывается лучшим средством для поднятия сахара? Сладости!

Они также помогают произвести гормон радости, серотонин, которого нам так не хватает в стрессовые моменты.

Забыть об обычном сне из-за работы или развлечений тоже не лучшая идея. По словам Мансуровой, хронический недосып может сбить баланс гормонов, отвечающих за чувство голода и насыщения, что в конечном итоге может увеличить ваш аппетит.

Диетолог также предупредила о состоянии, известном как инсулинорезистентность, когда организм вырабатывает инсулин, но рецепторы его не «чувствуют», что нарушает обмен глюкозы и может привести к развитию диабета второго типа.

И последнее, но не менее важное: ваши собственные кишечные бактерии могут манипулировать вами, заставляя вас хотеть углеводы для их собственного выживания и размножения.