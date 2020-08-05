Долгожданные функции новых "умных" часов Samsung Galaxy Watch 3 станут доступны спустя полгода после выхода

Так, по словам источника, воспользоваться новыми опциями владельцы часов смогут лишь в марте 2021 года. На это намекнул рекламный материал, рассчитанный на европейский рынок. Отмечается, что в США данная информация может быть неактуальна.

Предполагается, что данная задержка может быть связана с получением компанией соответствующих разрешений. Это не первый раз, когда компания задерживает выход функций в представленных устройствах. Так, ЭКГ появились в Galaxy Watch Active 2 в мае 2020 года, несмотря на их прошлогодний анонс.