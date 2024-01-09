Долгожданный Apple Vision Pro поступит в продажу уже 2 февраля

Эта долгожданная гарнитура начнет поставляться 2 февраля в США, а предзаказы стартуют уже 19 января.

Vision Pro, стоимостью $3499, предлагает пользователям 4K-дисплей для каждого глаза и возможность переключения между дополненной (AR) и виртуальной реальностью (VR) с помощью специального регулятора на боковой стороне гарнитуры.

Устройство работает на двухчиповой системе, включая фирменный процессор M2 от Apple и новый чип R1, предназначенный для обработки данных от встроенных датчиков, камер и микрофонов.

Пользователи также могут управлять интерфейсом без какого-либо контроллера, так как устройство поддерживает отслеживание движений глаз, головы и рук.

Базовая модель Vision Pro с 256 ГБ памяти поставляется с рядом аксессуаров, включая Solo Knit Band и Dual Loop Band, уплотнения для улучшения изоляции света, чехол для Vision Pro, салфетку для полировки, батарею, USB-C кабель для зарядки и адаптер питания.

Vision Pro работает на операционной системе visionOS от Apple, которая, по словам компании, совместима с большинством приложений для iPhone и iPad без необходимости дополнительных шевелений со стороны разработчиков.