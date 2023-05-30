"Долой провода!": россияне стали чаще выбирать беспроводные наушники

Беспроводные наушники стали очень популярными в России за последние несколько месяцев. Согласно данным РИА Новости, спрос на эти устройства в январе–апреле вырос на 18% по сравнению с прошлым годом. Наиболее востребованными остаются полностью беспроводные TWS-наушники, которые становятся доступнее и улучшаются технически. В общей сложности, в России было продано более 8 миллионов наушников за первые четыре месяца этого года.

Лидерами на рынке беспроводных наушников в России являются устройства от Apple, JBL, Honor, Redmi, Samsung, Huawei, Realme, Sony, Soundcore и Hoco. Всего 70% проданных наушников в стране являются беспроводными, а в сети доля таких моделей составляет 82%.

Беспроводные наушники Apple остаются особенно востребованными на рынке. В магазине «Ситилинк» наблюдается рост продаж на 10% по количеству и 21% по стоимости в мае по сравнению с прошлым годом. Онлайн-платформа Wildberries также отметила увеличение спроса на беспроводные наушники, особенно на TWS-наушники, средняя цена которых составляет примерно 2000-3000 рублей.

Аналитики отмечают, что рост спроса на беспроводные наушники связан с их удобством и доступными ценами. Хотя устройства Apple все ещё пользуются популярностью, они потеряли долю рынка из-за появления подделок и более доступных альтернативных брендов. Однако Apple все равно остаётся ведущим игроком благодаря своей репутации и качеству продукции.