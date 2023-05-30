"Долой провода!": россияне стали чаще выбирать беспроводные наушники

"Долой провода!": россияне стали чаще выбирать беспроводные наушникиСпрос на них вырос в полтора раза за прошедший год
Беспроводные наушники становятся все более привычным атрибутом современного человека. Поэтому рост продаж этой категории закономерно вырос, подробности в статье
Беспроводные наушники стали очень популярными в России за последние несколько месяцев. Согласно данным РИА Новости, спрос на эти устройства в январе–апреле вырос на 18% по сравнению с прошлым годом. Наиболее востребованными остаются полностью беспроводные TWS-наушники, которые становятся доступнее и улучшаются технически. В общей сложности, в России было продано более 8 миллионов наушников за первые четыре месяца этого года.
Лидерами на рынке беспроводных наушников в России являются устройства от Apple, JBL, Honor, Redmi, Samsung, Huawei, Realme, Sony, Soundcore и Hoco. Всего 70% проданных наушников в стране являются беспроводными, а в сети доля таких моделей составляет 82%.
Беспроводные наушники Apple остаются особенно востребованными на рынке. В магазине «Ситилинк» наблюдается рост продаж на 10% по количеству и 21% по стоимости в мае по сравнению с прошлым годом. Онлайн-платформа Wildberries также отметила увеличение спроса на беспроводные наушники, особенно на TWS-наушники, средняя цена которых составляет примерно 2000-3000 рублей.
Аналитики отмечают, что рост спроса на беспроводные наушники связан с их удобством и доступными ценами. Хотя устройства Apple все ещё пользуются популярностью, они потеряли долю рынка из-за появления подделок и более доступных альтернативных брендов. Однако Apple все равно остаётся ведущим игроком благодаря своей репутации и качеству продукции.