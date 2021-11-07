«Должна быть принудительная вакцинация»: известный вирусолог прокомментировал ситуацию в России

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«Должна быть принудительная вакцинация»: известный вирусолог прокомментировал ситуацию в РоссииИ у него есть доводы в пользу своей позиции
Несмотря на локдаун и увеличение числа умерших от коронавируса, часть россиян обсуждают необходимость вакцинации от COVID-19.
Свой комментарий по поводу всего этого решил дать член-корреспондент РАН и известный вирусолог Пётр Чумаков. По словам специалиста, в России наблюдается ужасающе низкий уровень вакцинации — настолько, что об этом «надо кричать».
Это очень непопулярно, конечно, то, что я скажу, но я считаю, что должна быть принудительная вакцинация. Вот могут меня там распять просто, но я думаю, что это нужно во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются.
Пётр Чумаков
Специалист отметил, что в дальнейшем эти же люди сами буду благодарить врачей за то, что их привили, пускай и «насильно».
Чумаков считает, что для стабилизации ситуации с COVID-19 в стране необходимо наличие иммунитета хотя бы у 80% населения.
Источник: Коммерсантъ