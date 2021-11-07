Сегодня в 18:58

«Должна быть принудительная вакцинация»: известный вирусолог прокомментировал ситуацию в России

И у него есть доводы в пользу своей позиции

Несмотря на локдаун и увеличение числа умерших от коронавируса, часть россиян обсуждают необходимость вакцинации от COVID-19.