ДОМ.РФ полностью перешел на отечественные хранилища данных

ДОМ.РФ сделала большой шаг к импортозамещению, внедрив системы хранения данных от российской компании Yadro. Эти системы представляют собой крупнейшее хранилище объектных данных в финансовом секторе, полностью построенное на отечественном оборудовании. Для эффективного управления большими объёмами неструктурированных данных были выбраны системы TATLIN.OBJECT, которые будут работать как единая платформа. Всего будет установлено 52 узла: 34 из них разместятся в инфраструктуре ДОМ.РФ, а 18 — в Банке ДОМ.РФ. Системы распределены по трём дата-центрам, что обеспечивает надёжный доступ к информации даже в случае поломки оборудования. Объем новых систем составляет более 2,5 петабайт, что эквивалентно примерно 1 триллиону страниц текста.

Николай Козак, управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ, отметил, что этот проект представляет собой уникальную цифровую трансформацию, которая обеспечивает более высокую надёжность и безопасность хранения информации. В настоящее время в организации функционирует более 480 информационных систем, из которых 150 имеют высокие требования к доступности данных. Минимизация рисков недоступности информации критически важна, особенно при замене иностранных ИТ-компонентов на российские. Сейчас более 63% используемого софта и оборудования в ДОМ.РФ — это российские разработки.

Системы TATLIN.OBJECT также позволяют гибко настраивать производительность в зависимости от роста бизнеса. Павел Егоров, директор по продуктам компании Yadro, пояснил, что решения подходят для катастрофоустойчивого хранения данных, размещая информацию в трёх разных географических местах. Это обеспечивается встроенными механизмами репликации, которые помогают защитить данные и поддерживать нужную производительность. С 2021 года ДОМ.РФ активно работает над переходом на отечественное программное обеспечение и оборудование, и сейчас доля российского софта уже превышает 70%, а расходы на такие решения составляют более 92%. Более половины из 37 тысяч единиц оборудования также уже заменены на российские аналоги.