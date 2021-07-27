Домашние и автомобильные кондиционеры оказались опасны для климата

А ведь, как оказалось, кондиционеры крайне вредны для окружающей среды и климата. Связано это с тем, что содержащееся в них вещество влияет на озоновый слой и приводит к глобальному потеплению, пишет The Guardian со ссылкой на писателя Эрика Дина Уилсона.

По словам автора, на сегодняшний день работа кондиционеров обеспечивается хладагентами, в качестве которых выступают хлорфторуглероды. И, что интересно, речь идёт не только о домашней технике, но и той, что установлена в автомобилях. При этом вред кондиционеры наносят не в момент работы, а уже после того, как оказываются выброшенными на свалку.

Что интересно, в качестве «спасения» от негативного влияния охлаждающей техники, Уилсон назвал не отказ от кондиционеров, а посадку большего числа деревьев в застроенных деловых кварталах.