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Наука и технологии
20:30, 05 января 2024
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Домофоны в помощь: новый способ оповещения населения при ЧС

Разрабатывается новая концепция

В пресс-службе МЧС России сообщили, что разрабатывается новая концепция оповещения населения, в которую входит использование домофонов для предупреждения о чрезвычайных ситуациях.

Домофоны в помощь: новый способ оповещения населения при ЧС

© Ferra.ru

Эта концепция предусматривает современные технические возможности для оповещения граждан, включая возможное применение домофонных систем. Сообщается, что в настоящее время некоторые домофонные системы в многоквартирных домах могут быть сопряжены с системами оповещения населения.

В пресс-службе отметили, что органы власти регионов и местного самоуправления принимают решения о применении различных технических решений для оповещения населения, соблюдая действующее законодательство.

Кроме того, специалисты работают над обновлением нормативных документов с учетом внедрения новейших отечественных технологий.

В настоящее время МЧС использует различные методы оповещения, включая СМС-рассылки, громкоговорители и автомобили с экранами, размещаемыми в людных местах.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Россия
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#разработка
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#МЧС
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