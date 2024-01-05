Домофоны в помощь: новый способ оповещения населения при ЧС

Эта концепция предусматривает современные технические возможности для оповещения граждан, включая возможное применение домофонных систем. Сообщается, что в настоящее время некоторые домофонные системы в многоквартирных домах могут быть сопряжены с системами оповещения населения.

В пресс-службе отметили, что органы власти регионов и местного самоуправления принимают решения о применении различных технических решений для оповещения населения, соблюдая действующее законодательство.

Кроме того, специалисты работают над обновлением нормативных документов с учетом внедрения новейших отечественных технологий.

В настоящее время МЧС использует различные методы оповещения, включая СМС-рассылки, громкоговорители и автомобили с экранами, размещаемыми в людных местах.