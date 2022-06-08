Домоседов-человеконенавистников научились вычислять по анализу крови

В рамках исследования специалистами были проведены сравнения анализов крови 42 хикикомори и 41 обычного человека. По итогу выяснилось, что домоседы-социофобы имеют отличающийся профиль белков — у каждого из них был повышен уровень длинноцепочечного ацилкарнитина.

Что интересно, у мужчин-хикикомори имелись свои отличительные особенности. Например, показатели орнитина и аргиназы у них были выше, а билирубина и аргинина — ниже.

Сообщается, что анализ крови также позволил учёным предсказать тяжесть заболевания. О своих планах на дальнейшее развитие исследования специалисты пока не рассказали.