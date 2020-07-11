Наука и технологии
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Дональд Трамп анонсировал создание в США самого большого в мире ледокола
Также он рассказал о планах снизить стоимость строения подобных судов
В рамках выступления в штаб-квартире Южного командования ВС США Дональд Трамп анонсировал создание в США самого большого в мире ледокола. Так, президент США отметил, что на сегодняшний день страна имеет в наличии лишь один ледокол, однако специалисты уже приступили к разработке второго, который, как отмечается, должен стать самым большим в мире.
”На данный момент у нас на этапе разработки находится самый большой ледокол в мире. Мы собираемся и попытаемся спустить на воду, если получится, ещё десять. Сейчас у нас всего один, а у России — 40. У нас будет два, но хотелось бы ещё 10”, — поделился американский лидер.
Трамп также сообщил о том, что в Соединенных Штатах стоит вопрос об уменьшении стоимости создания ледоколов.