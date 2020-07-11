Дональд Трамп анонсировал создание в США самого большого в мире ледокола

”На данный момент у нас на этапе разработки находится самый большой ледокол в мире. Мы собираемся и попытаемся спустить на воду, если получится, ещё десять. Сейчас у нас всего один, а у России — 40. У нас будет два, но хотелось бы ещё 10”, — поделился американский лидер.

Трамп также сообщил о том, что в Соединенных Штатах стоит вопрос об уменьшении стоимости создания ледоколов.