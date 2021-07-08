Дональд Трамп будет судиться с Google, Facebook и Twitter

Теперь же стало известно, что предприниматель и политик намерен судиться с технологическими компаниями. Трамп готовит иск против Facebook, Twitter и Google, пишет Fox News.

Помимо самих компаний, он намерен также судиться и с главами IT-гигантов.

По словам экс-президента Соединённых Штатов, он подвергся цензуре со стороны корпораций, которые заблокировали его аккаунты в соцсетях. Помимо компенсации и восстановления аккаунтов, он также обещал потребовать в иске призвать технологических гигантов «к ответственности».

Отметим, что чуть ранее представители Facebook выступили с заявлением, согласно которому блокировку с аккаунта Трампа должны снять в январе 2023 года.