Дональд Трамп начал принимать донаты от сторонников в криптовалютах

В отличие от действующей администрации Трамп не намерен ставить криптоиндустрии палки в колёса. Он пообещал всячески способствовать развитию отрасли.

Об этом Трамп заявил на мероприятии, посвящённом продвижению его NFT-коллекции Mugshot Edition. Он также анонсировал приём донатов в BTC, Ethereum, Solana и других криптовалютах.

«Демонстрируя успех президента Трампа как поборника американской свободы и инноваций, мы с гордостью предлагаем вам возможность внести свой вклад в кампанию с помощью криптовалюты. Спасение нашей нации от неудач Байдена требует вашей поддержки», — сказано на странице сбора.