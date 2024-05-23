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Наука и технологии
Опубликовано 23 мая 2024, 03:49
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Дональд Трамп начал принимать донаты от сторонников в криптовалютах

И продвигает свою NFT-коллекцию
Бывший президент США, а ныне снова кандидат в президенты Дональд Трамп держит руку на пульсе и уже начал принимать от своих сторонников криптодонаты.
Дональд Трамп начал принимать донаты от сторонников в криптовалютах

© Ferra.ru

В отличие от действующей администрации Трамп не намерен ставить криптоиндустрии палки в колёса. Он пообещал всячески способствовать развитию отрасли.

Об этом Трамп заявил на мероприятии, посвящённом продвижению его NFT-коллекции Mugshot Edition. Он также анонсировал приём донатов в BTC, Ethereum, Solana и других криптовалютах.

«Демонстрируя успех президента Трампа как поборника американской свободы и инноваций, мы с гордостью предлагаем вам возможность внести свой вклад в кампанию с помощью криптовалюты. Спасение нашей нации от неудач Байдена требует вашей поддержки», — сказано на странице сбора.

Источник:forklog
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Трамп
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#криптовалюта
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#политика
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#сша