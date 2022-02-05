Дональд Трамп объяснил падение популярности Facebook предвзятостью

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Дональд Трамп объяснил падение популярности Facebook предвзятостьюАкции компании упали на 26%
Бывший президент США Дональд Трамп высказался по поводу сокращения аудитории социальной сети Facebook, сейчас Meta.
По мнению Трампа, сокращение аудитории Facebook — следствие того, что люди устали от предвзятых соцсетей. Таким образом Трамп отреагировал на недавний отчёт Meta о сокращении численности аудитории сервиса, в результате чего акции компании в течение текущей недели обрушились на 26%.
«Большие новости, что впервые сократилось ежедневное число пользователей Facebook, люди устали от предвзятых соцсетей вроде Twitter и Facebook, и статистика подтверждает это!» — отметил экс-президент США.
Источник: Газета.ru