Дональд Трамп подписал указ о запрете TikTok
Судя по имеющимся данным, в подписанных документах говорится о том, что распространение в Соединенных Штатах приложений, которые были разработаны в Китае и которые принадлежат при этом местным компаниям, “угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике США”. Также эксперты Белого дома отметили, что TikTok собирает слишком большое количество данных пользователей, которые в дальнейшем могут быть использованы в целях, направленных на угрозу безопасности Соединенных Штатов.
По мнению нынешнего правительства страны, TikTok является слишком опасным приложением, которое собирает такие личные данные американских пользователей как местоположение и историю поиска. В дальнейшем все эти данные, по заявлению администрации президента, отправляются в Китай, где местные власти получают к ним максимальный доступ.