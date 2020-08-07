Дональд Трамп подписал указ о запрете TikTok

Судя по имеющимся данным, в подписанных документах говорится о том, что распространение в Соединенных Штатах приложений, которые были разработаны в Китае и которые принадлежат при этом местным компаниям, “угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике США”. Также эксперты Белого дома отметили, что TikTok собирает слишком большое количество данных пользователей, которые в дальнейшем могут быть использованы в целях, направленных на угрозу безопасности Соединенных Штатов.