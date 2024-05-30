Дональд Трамп решил использовать биткоин, чтобы разобраться с госдолгом США

Опубликовано 30 мая 2024, 03:00
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Дональд Трамп решил использовать биткоин, чтобы разобраться с госдолгом СШАЭто его предвыборная «фишка»
Бывший президент США Дональд Трамп начал прорабатывать тему погашения госдолга страны с помощью биткоинов. Об этом рассказал консультант Трампа по криптовалютам Дэвид Бейли.
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Бейли является консультантом Трампа в рамках его предвыборной кампании. По словам Бейли, кандидат в президенты США недавно поинтересовался у него, как можно использовать BTC для погашения госдолга США. На этом фоне Трамп также обещает не дать хода цифровому доллару и разрешить гражданам самостоятельно хранить криптовалюты в личных кошельках.
Детали пока не раскрываются, но, видимо, это один из козырей Трампа в политической борьбе с Байденом.