Дональд Трамп запустил собственную трансляцию в Twitch
Правда, вопрос того, как много геймеров примут решение проголосовать за Трампа, остается открытым — нынешний президент США известен своим довольно однобоким подходом в отношении видеоигр. Так, еще в мае 2019 года администрация Трампа инициировала совещание, основной темой которого являлось “насильственное воздействие видеоигр и их взаимосвязь с агрессией и десенсибилизацией у детей”. Что самое интересное, прямо сейчас трансляция главы Соединенных Штатов бок о бок находится рядом со стримами тех самых игр, которые администрация президента критиковала.
К слову, дебютная трансляция президента США собрала вокруг себя аудиторию почти в 12 тыс человек — результат не рекордный, но учитывая, что это лишь первое появления Трампа на Twitch, кто знает, каких масштабов достигнет его популярность на данной площадке.