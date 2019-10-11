Дональд Трамп запустил собственную трансляцию в Twitch

Правда, вопрос того, как много геймеров примут решение проголосовать за Трампа, остается открытым — нынешний президент США известен своим довольно однобоким подходом в отношении видеоигр. Так, еще в мае 2019 года администрация Трампа инициировала совещание, основной темой которого являлось “насильственное воздействие видеоигр и их взаимосвязь с агрессией и десенсибилизацией у детей”. Что самое интересное, прямо сейчас трансляция главы Соединенных Штатов бок о бок находится рядом со стримами тех самых игр, которые администрация президента критиковала.