Дональд Трамп запустил собственный сайт

При этом представители Трампа отметили, что они намерены «сохранить великолепное наследие администрации Трампа, одновременно продвигая программу "Америка прежде всего", информировать, обучать и вдохновлять американцев из всех слоев общества, чтобы построить поистине великое будущее Америки».

Как пишет Lenta.ru, сайт содержит в себе основную информацию, подытоживающую 4 года правления Трампа. Там же можно оставить комментарий деятельности бывшего президента, запросить индивидуальное приветствие, а также пригласить его с супругой в качестве участников какого-либо мероприятия.

Напомним, что в начале 2021 года Дональда Трампа заблокировали основные американские соцсети. Чуть позже представитель экс-президента заявил, что политик намерен запустить собственную соцсеть.