Дональда Трампа заблокировали в крупнейшем игровом стриминговом сервисе Twitch

Пока что речь идет о временной блокировке аккаунта действующего президента США в связи с “ненавистническим поведением”, что, по словам представителей компании, является недопустимым согласно руководящим принципам и правилам использования сервиса.

Что интересно, интернет-сервис не стал “заминать” неудобную тему - вместо этого был предоставлен целый список материалов с примерами “ненавистнического поведения”, загруженных в аккаунт Трампа. В числе подобных видеороликов значится и то, в котором он называет мексиканцев насильниками и наркодилерами в рамках митинга 2016 года.