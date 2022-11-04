Донецкий хакер взломал *Instagram-аккаунт главнокомандующего ВСУ

Донецкий хакер взломал *Instagram-аккаунт главнокомандующего ВСУИ поставил фото Путина на его аватарку
В Telegram-канале хакера под ником Джокер из ДНР появилась свежая запись. В ней он рассказал о взломе *Instagram-аккаунта главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.
На момент публикации поста в мессенджере, на аватарке аккаунта Залужного в Instagram было размещено изображение президента России Владимира Путина верхом на медведе.
Но на этом Джокер не остановился — в шапке профиля он разместил ссылку на свой Telegram-канал. В последней же публикации аккаунта сообщается о факте взлома хакером американской системы управления ВСУ «Дельта». Якобы от лица Залужного.
Даже главнокомандующий ВСУ генерал Залужный подтвердил, что мои хакеры взломали DELTA. Главное, чтобы теперь Министерство обороны Украины признало ошибки, признало, что обмануло американских партнёров и начало исправлять.
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