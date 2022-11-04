Донецкий хакер взломал *Instagram-аккаунт главнокомандующего ВСУ

На момент публикации поста в мессенджере, на аватарке аккаунта Залужного в Instagram было размещено изображение президента России Владимира Путина верхом на медведе.

Но на этом Джокер не остановился — в шапке профиля он разместил ссылку на свой Telegram-канал. В последней же публикации аккаунта сообщается о факте взлома хакером американской системы управления ВСУ «Дельта». Якобы от лица Залужного.