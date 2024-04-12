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Наука и технологии
Опубликовано 12 апреля 2024, 15:45
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Донную броню танков Т-90 «Прорыв» усилили для дополнительной защиты от мин

Об этом рассказал представитель производителя
Заместитель начальника по производству сборочного цеха «Уралвагонзавода» Алексей Калитюк в эфире программы «Тыл» рассказал о том, что на опыте проведения СВО танки Т-90 «Прорыв» производства указанного предприяти получили усиленную донную броню носовой части.
Донную броню танков Т-90 «Прорыв» усилили для дополнительной защиты от мин
© Goodfon.com

Это дополнительная защита от подрыва на мине. Калитюк уточнил, что танки получили донную, называемую лобовой, носовую защиту.

«Была введена дополнительная носовая, лобовая защита. То есть на угловом донном листе — от подрыва мин. Если изделие наезжает на мину носовой частью, она [защита] дополнительно отрабатывает», — отметил инженер.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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#танк
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#Т-90
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#Россия
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#СВО