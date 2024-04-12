Донную броню танков Т-90 «Прорыв» усилили для дополнительной защиты от мин

Это дополнительная защита от подрыва на мине. Калитюк уточнил, что танки получили донную, называемую лобовой, носовую защиту.

«Была введена дополнительная носовая, лобовая защита. То есть на угловом донном листе — от подрыва мин. Если изделие наезжает на мину носовой частью, она [защита] дополнительно отрабатывает», — отметил инженер.