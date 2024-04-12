Донную броню танков Т-90 «Прорыв» усилили для дополнительной защиты от мин

Опубликовано 12 апреля 2024, 15:45
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Донную броню танков Т-90 «Прорыв» усилили для дополнительной защиты от минОб этом рассказал представитель производителя
Заместитель начальника по производству сборочного цеха «Уралвагонзавода» Алексей Калитюк в эфире программы «Тыл» рассказал о том, что на опыте проведения СВО танки Т-90 «Прорыв» производства указанного предприяти получили усиленную донную броню носовой части.
Это дополнительная защита от подрыва на мине. Калитюк уточнил, что танки получили донную, называемую лобовой, носовую защиту.
«Была введена дополнительная носовая, лобовая защита. То есть на угловом донном листе — от подрыва мин. Если изделие наезжает на мину носовой частью, она [защита] дополнительно отрабатывает», — отметил инженер.