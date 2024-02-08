Доноров крови успокоили с помощью дополненной реальности

Исследование проводилось на базе двух центров переливания крови, в нём приняли участие 282 человека в возрасте от 18 лет. Важно было понять, способствует ли дополненная реальность снижению тревожности при проведении процедуры забора крови.

Участникам эксперимента предложили использовать AR-гарнитуру Microsoft HoloLens 2 со специальным приложением, разработанным компанией Abbott и Американскими банками крови. В создаваемой дополненной реальности аватар фокусирует внимание донора на выборе и посадке семян, из которых вырастают красочные деревья и цветы, наложенные на окружающую обстановку и оборудование. На этом фоне играет успокаивающая музыка, а для управления достаточно движений глаз. До и после сеанса участники исследования заполняли специальные опросники, в конце исследования свои опросники заполнял также медперсонал.

Результаты оказались впечатляющими. Попробовать незнакомую AR-гарнитуру решили 84% доноров, по их словам, потому, что это «интересно», «весело», «круто» или «что-то новое». Ещё 68% доноров и 69% медработников назвали использование устройства «лёгким».

В ходе проведения процедуры и параллельного использования гарнитуры исходная тревожность, о которой сообщили 50,3% участников — зачастую женского пола, младше 20 лет и сдававшие кровь впервые — существенно снизилась у 68,4% из них, при этом шансы на уменьшение тревожности у всех повышались в среднем в 3,6 раза. У 54% доноров с тревожностью сформировалось стойкое желание и готовность воспользоваться устройством снова.

Были и «нежелательные явления», возникшие у 4,6% участников и протекавшие легко: зачастую встречались вазовагальные околообморочные реакции и гематомы.