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Донорство оказалось снижающим эффективность оральных контрацептивов фактором
Поэтому перед сдачей крови необходимо проконсультироваться со специалистом
По словам главврача «Станции переливания крови» столичного Депздрава Ольги Майоровой, донорство способно снизить эффективность оральных контрацептивов.
В этой связи Майорова порекомендовала женщинам, принимающим гормональные контрацептивы для лечения гинекологических заболеваний, перед сдачей крови посоветоваться со специалистом. В ином случае прием таких препаратов противопоказанием не считается.
“Мы должны предупредить важный момент, что после донации, особенно после донации плазмы и тромбоцитов, снижается концентрация оральных контрацептивов”, — предупредила эксперт. Она также отметила,, что вероятность незапланированной беременности, если не учитывать этот фактор, может вырасти. Он посоветовала после сдачи крови пользоваться сторонними методами контрацепции.
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