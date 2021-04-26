Донорство оказалось снижающим эффективность оральных контрацептивов фактором

В этой связи Майорова порекомендовала женщинам, принимающим гормональные контрацептивы для лечения гинекологических заболеваний, перед сдачей крови посоветоваться со специалистом. В ином случае прием таких препаратов противопоказанием не считается.

“Мы должны предупредить важный момент, что после донации, особенно после донации плазмы и тромбоцитов, снижается концентрация оральных контрацептивов”, — предупредила эксперт. Она также отметила,, что вероятность незапланированной беременности, если не учитывать этот фактор, может вырасти. Он посоветовала после сдачи крови пользоваться сторонними методами контрацепции.

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