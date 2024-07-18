Дополнительная зарядная станция для судов появится в Санкт-Петербурге

До конца года на Южной дороге в Санкт-Петербурге появится «Причал пассажирский» с зарядкой для электрических судов. Это будет уже третий причал с такой станцией в городе.

На данный момент зарядные станции установлены на причалах «Петропавловская крепость — Мытнинская набережная» и «Речной вокзал». Работами по созданию инфраструктуры для городских причалов занимается Агентство внешнего транспорта.

Новая зарядная станция сделает ещё один шаг к развитию экологичного транспорта в Санкт-Петербурге. Город продолжает активно внедрять инновационные решения для удобства и комфорта жителей и гостей.