Дополнительная зарядная станция для судов появится в Санкт-Петербурге

Опубликовано 18 июля 2024, 20:36
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Дополнительная зарядная станция для судов появится в Санкт-ПетербургеЕго разметят на причале на Южной дороге
Третью по счёту зарядку для пассажирских судов на электродвигателях установят в Петербурге
До конца года на Южной дороге в Санкт-Петербурге появится «Причал пассажирский» с зарядкой для электрических судов. Это будет уже третий причал с такой станцией в городе.
На данный момент зарядные станции установлены на причалах «Петропавловская крепость — Мытнинская набережная» и «Речной вокзал». Работами по созданию инфраструктуры для городских причалов занимается Агентство внешнего транспорта.
Новая зарядная станция сделает ещё один шаг к развитию экологичного транспорта в Санкт-Петербурге. Город продолжает активно внедрять инновационные решения для удобства и комфорта жителей и гостей.
Источник:Радио Спутник
Автор:Николай Шелофастов
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