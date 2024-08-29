Дополнительный сон в выходные снижает риск болезней сердца, выяснили ученые

Анализ данных 90 903 участников проекта UK Biobank выявил, что наибольшую защиту от сердечно-сосудистых заболеваний дает сон по выходным, которые компенсируют недостаток сна в будние дни. В группе с наибольшим компенсаторным сном риск заболевания сердца был на 19% ниже по сравнению с группой с наименьшим количеством компенсаторного сна. В подгруппе участников с ежедневным недостатком сна этот риск снижался на 20%.

Авторы исследования отмечают, что результаты исследования подчеркивают важность качественного сна для снижения сердечно-сосудистых рисков.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.