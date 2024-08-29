Дополнительный сон в выходные снижает риск болезней сердца, выяснили ученые

Опубликовано 29 августа 2024, 18:301 мин.
Дополнительный сон в выходные снижает риск болезней сердца, выяснили ученыеИсследование показывает пользу компенсаторного сна для сердца
Новое исследование, представленное на конгрессе ESC 2024, показало, что компенсация недостатка сна в течение недели может снизить риск сердечных заболеваний на 20%. Исследователи обнаружили, что люди, которые спят больше в выходные дни, значительно снижают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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Анализ данных 90 903 участников проекта UK Biobank выявил, что наибольшую защиту от сердечно-сосудистых заболеваний дает сон по выходным, которые компенсируют недостаток сна в будние дни. В группе с наибольшим компенсаторным сном риск заболевания сердца был на 19% ниже по сравнению с группой с наименьшим количеством компенсаторного сна. В подгруппе участников с ежедневным недостатком сна этот риск снижался на 20%.
Авторы исследования отмечают, что результаты исследования подчеркивают важность качественного сна для снижения сердечно-сосудистых рисков.
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