Дорога дальняя: путь до работы оказался фактором при решении женщины завести ребенка

Дорога дальняя: путь до работы оказался фактором при решении женщины завести ребенкаПо крайней мере в Швеции
Удаленность работы женщины от дома «сдвигает» срок появления у нее первенца, показала российский экономист Елена Котрыло. Для решения проблемы исследовательница предлагает государству зачислять НДФЛ по месту жительства матери.
Профессор НИУ ВШЭ Елена Котырло показала, что те из женщин, кто вынужден ехать на работу в другой населённый пункт, рожают первенца позднее. Работа исследовательницы опубликована в журнале «Прикладная эконометрика».
Работавшему после защиты диссертации в Центре демографических данных Университета Умео экономисту удалось ознакомиться с данными о 14 тысячах работавших шведок, которые родились в 1974 году и проживали вблизи Стокгольма в возрасте от 18 до 32 лет. Зная для каждой из них место жительства и место работы, Котырло определила тех, кому приходилось ездить на работу в другой населенный пункт.
Анализ данных показал, женщины, работающие далеко от дома, зарабатывают в среднем больше других, имеют более высокий уровень образования. Они уезжают из поселений, где значительно меньше привлекательных рабочих мест, с небольшим рынком труда и относительно высокой безработицей.
У таких женщин ниже вероятность родить первого ребёнка в возрасте от 21 до 28 лет и выше — от 29 до 32 лет. Таким образом, долгая дорога на работу вынуждает женщин откладывать рождение первенца в среднем на полгода. Это отмечает исследовательница, сокращает время на рождение второго и последующих детей. Кроме того, решение родить у таких женщин во многом зависит от колебаниий среднего дохода.
По мнению Котырло выявленные закономерности характерны не только для Швеции, но и для других стран, в том числе и России. Там, где широко доступны ясли, детские сады, продленка в школе, женщины имеют больше шансов реализовать себя в семье и на работе. В обратном случае гендерное неравенство на рынке труда усиливается, и женщина-профессионал вынуждена выбирать между рабочим местом и воспитанием детей.
Государству важно не мешать тому, что происходит в ответ на новые вызовы — в частности, распространению после пандемии COVID-19 удаленной работы, подчеркивает исследовательница. Достаточно поддерживать желание молодых матерей работать и защищать их трудовые права.
В то же время отмечает экономист, всегда есть возможность дальнейшего совершенствования государственных институтов. Небольшие населенные пункты — доноры рабочей силы — часто не имеют не только достаточно хороших рабочих мест, но и финансов для строительства детских садов, школ, наличие которых влияет на решение женщины завести ребенка. Решение, считает Котырло, которое могло бы устранить вечное безденежье небольших населенных пунктов, — это зачисление части налога на доходы физических лиц в городской бюджет не по месту работы, а по месту жительства. Это не только стимулирует материнство, но и поможет выровнять доходы и уровень жизни в стране.