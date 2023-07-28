Дорога дальняя: путь до работы оказался фактором при решении женщины завести ребенка

Профессор НИУ ВШЭ Елена Котырло показала, что те из женщин, кто вынужден ехать на работу в другой населённый пункт, рожают первенца позднее. Работа исследовательницы опубликована в журнале «Прикладная эконометрика».

Работавшему после защиты диссертации в Центре демографических данных Университета Умео экономисту удалось ознакомиться с данными о 14 тысячах работавших шведок, которые родились в 1974 году и проживали вблизи Стокгольма в возрасте от 18 до 32 лет. Зная для каждой из них место жительства и место работы, Котырло определила тех, кому приходилось ездить на работу в другой населенный пункт.

Анализ данных показал, женщины, работающие далеко от дома, зарабатывают в среднем больше других, имеют более высокий уровень образования. Они уезжают из поселений, где значительно меньше привлекательных рабочих мест, с небольшим рынком труда и относительно высокой безработицей.

У таких женщин ниже вероятность родить первого ребёнка в возрасте от 21 до 28 лет и выше — от 29 до 32 лет. Таким образом, долгая дорога на работу вынуждает женщин откладывать рождение первенца в среднем на полгода. Это отмечает исследовательница, сокращает время на рождение второго и последующих детей. Кроме того, решение родить у таких женщин во многом зависит от колебаниий среднего дохода.

По мнению Котырло выявленные закономерности характерны не только для Швеции, но и для других стран, в том числе и России. Там, где широко доступны ясли, детские сады, продленка в школе, женщины имеют больше шансов реализовать себя в семье и на работе. В обратном случае гендерное неравенство на рынке труда усиливается, и женщина-профессионал вынуждена выбирать между рабочим местом и воспитанием детей.

Государству важно не мешать тому, что происходит в ответ на новые вызовы — в частности, распространению после пандемии COVID-19 удаленной работы, подчеркивает исследовательница. Достаточно поддерживать желание молодых матерей работать и защищать их трудовые права.

В то же время отмечает экономист, всегда есть возможность дальнейшего совершенствования государственных институтов. Небольшие населенные пункты — доноры рабочей силы — часто не имеют не только достаточно хороших рабочих мест, но и финансов для строительства детских садов, школ, наличие которых влияет на решение женщины завести ребенка. Решение, считает Котырло, которое могло бы устранить вечное безденежье небольших населенных пунктов, — это зачисление части налога на доходы физических лиц в городской бюджет не по месту работы, а по месту жительства. Это не только стимулирует материнство, но и поможет выровнять доходы и уровень жизни в стране.