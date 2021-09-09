Дорожный шум оказался повышающим риск развития старческого слабоумия фактором

Так, согласно данным специалистов, влияние шума от движения на автомобильных и железных дорогах на протяжении продолжительного времени влечет за собой повышение вероятности развития слабоумия, в частности болезни Альцгеймера.

В рамках научной работы исследователи изучили связь между долгосрочным воздействием дорожного движения и железнодорожным шумом в жилых помещениях и вероятностью развития старческого слабоумия среди двух миллионов жителей Дании в возрасте старше 60 лет в период с 2004 по 2017 год. Выяснилось, что порядка 8475 случаев слабоумия, зафиксированных в стране в 2017 году обусловлены влияние шума.

“Возможные объяснения влияния шума на здоровье включают высвобождение гормонов стресса и нарушение сна, приводящее к ишемической болезни сердца, изменениям иммунной системы и воспалению - все это рассматривается как ранние события в начале деменции и болезни Альцгеймера”, — сообщается в источнике.