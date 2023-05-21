Достаточно сдать кровь: ИИ научили предсказывать болезнь Паркинсона за годы до первых симптомов

Главное новшество методики заключается в том, что для диагностики не нужны никакие сложные медицинские процедуры. Достаточно обычный образец крови пациента.

Суть алгоритма заключается в анализе метаболитов в крови. Метаболиты — это вещества, которые образуются в нашем организме во время обработки пищи, лекарств и других химических веществ.

Все эти метаболиты каким-то образом связаны друг с другом и именно эта связь помогает компьютеру определить, есть ли у человека болезнь Паркинсона.

До сих пор врачам было сложно обнаружить болезнь на ранних стадиях, потому что в метаболитах есть много «шума», который мешает увидеть важные изменения. Но новый ИИ, разработанный учёными, способен справиться с этой задачей.

По словам ведущего исследователя, Джея Диана Чжана, они использовали большую вычислительную мощь, чтобы понять, что происходит внутри организма на уровне метаболитов.

Новый инструмент очень прост в использовании и его можно внедрить практически везде — он работает даже на обычном ноутбуке! Результаты анализа при этом готовы всего за 10 минут.