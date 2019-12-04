Доступ к квантовым компьютерам открыли для "простых смертных"

”Сервис позволит широкому кругу людей и компаний получить опыт работы с кубитами и квантовыми цепями. Вы можете создавать и тестировать схемы в моделируемой среде, а затем запускать их на реальном квантовом компьютере”, — отметили представители Amazon.

Что интересно, пользователям Amazon Braket будут доступны не только уже готовые алгоритмы, но будет дана возможность создавать свои собственные разработки, необходимые для определенного рода задач. В режиме моделирования пользователи смогут проверить реализацию алгоритма, а также найти ошибки и устранить их.