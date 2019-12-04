Наука и технологии
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Доступ к квантовым компьютерам открыли для "простых смертных"
Правда для использования сервиса все же надо быть корпоративным клиентом Amazon
Amazon объявила об официальном запуске предварительной версии Braket — собственного онлайн-сервиса, дающего практически всем желающим доступ к квантовым вычислениям. Единственная оговорка — сервис все же доступен пользователям, являющимся корпоративными клиентами Amazon.
”Сервис позволит широкому кругу людей и компаний получить опыт работы с кубитами и квантовыми цепями. Вы можете создавать и тестировать схемы в моделируемой среде, а затем запускать их на реальном квантовом компьютере”, — отметили представители Amazon.
Что интересно, пользователям Amazon Braket будут доступны не только уже готовые алгоритмы, но будет дана возможность создавать свои собственные разработки, необходимые для определенного рода задач. В режиме моделирования пользователи смогут проверить реализацию алгоритма, а также найти ошибки и устранить их.