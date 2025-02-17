Доступный в России ИИ-поисковик Perplexity получил функцию «глубокого изучения» интересующей пользователя темы

Опубликовано 17 февраля 2025, 11:171 мин.
Доступный в России ИИ-поисковик Perplexity получил функцию «глубокого изучения» интересующей пользователя темыРаботает даже у бесплатных пользователей
Популярный и доступный в России ИИ-поисковик Perplexity представил новую функцию — Deep Research.
Она позволяет проводить детальный анализ тем и генерировать развернутые отчёты.
Сервис ищет информацию сразу по сотням источников и за 2–4 минуты формирует готовую сводку.
Отчёты можно не только просматривать онлайн, но и экспортировать в PDF. Компания утверждает, что их ИИ обошёл конкурентов, включая OpenAI, на бенчмарке Humanity’s Last Exam.
На данный момент новая возможность доступна исключительно в веб-версии, но вскоре появится на iOS, Android и macOS.
Пользователи, сидящие на бесплатной версии подписки, смогут делать до пяти запросов в день, а Pro-подписчики в сотню раз больше — до 500.