Доступный в России ИИ-поисковик Perplexity получил функцию «глубокого изучения» интересующей пользователя темы

Она позволяет проводить детальный анализ тем и генерировать развернутые отчёты.

Сервис ищет информацию сразу по сотням источников и за 2–4 минуты формирует готовую сводку.

Отчёты можно не только просматривать онлайн, но и экспортировать в PDF. Компания утверждает, что их ИИ обошёл конкурентов, включая OpenAI, на бенчмарке Humanity’s Last Exam.

На данный момент новая возможность доступна исключительно в веб-версии, но вскоре появится на iOS, Android и macOS.

Пользователи, сидящие на бесплатной версии подписки, смогут делать до пяти запросов в день, а Pro-подписчики в сотню раз больше — до 500.