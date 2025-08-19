Downdetector зафиксировал глобальный сбой в сетях Starlink

Наибольшее количество жалоб поступает из США. Проблемы с доступом в интернет также зафиксированы в Великобритании, Германии, Канаде и Мексике.

Такой наплыв обращений свидетельствует о технических неполадках в работе терминалов Starlink, в том числе речь идёт о полной неработоспособности устройств.

Последний масштабный сбой в работе системы Starlink был зафиксирован 24 июля и длился в течение приблизительно 2,5 часа. Специалисты Starlink устранили неполадки в ночь на 25 июля.

Вице-президент Starlink Майкл Николс, заявил, что причиной глобального сбоя стал отказ ключевых внутренних программных компонентов, обеспечивающих функционирование базовой сети. В компании подчеркнули, что проведут всестороннее расследование инцидента и предпримут необходимые меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.