Дождь на ледниковом щите расценили как надвигающуюся катастрофу

Так, обеспокоенные метеорологи сочли дождь в Гренландии симптомом глобального потепления. Известно, что осадки выпали на высоте примерно трех тысяч метров над уровнем моря, а именно в самой высокой точке ледяного щита Гренландии. Причем предполагается, что такое могло произойти в первый раз. По словам представителей Датского метеорологического института, дожди здесь могли выпасть только при определенных условиях — при температуре выше или чуть ниже нуля градусов по Цельсию.

Исследователи обратили внимание на то, что такое потепление наблюдалось всего девять раз за две тысячи лет, и три из этих случаев пришли на последние десять лет.

“Мы не можем точно сказать, были ли осадки в предыдущие шесть раз, но такое явление крайне маловероятно”, — поделились авторы научной работы.