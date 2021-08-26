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Дождь на ледниковом щите расценили как надвигающуюся катастрофу

Исследователи предполагают, что это произошло впервые
Издание Phys.org опубликовало неутешительные выводы специалистов Датского метеорологического института. По их мнению, дождь, который прошел 14 августа на ледниковом щите — в Гренландии — говорит о грядущей катастрофе.
Дождь на ледниковом щите расценили как надвигающуюся катастрофу

Так, обеспокоенные метеорологи сочли дождь в Гренландии симптомом глобального потепления. Известно, что осадки выпали на высоте примерно трех тысяч метров над уровнем моря, а именно в самой высокой точке ледяного щита Гренландии. Причем предполагается, что такое могло произойти в первый раз. По словам представителей Датского метеорологического института, дожди здесь могли выпасть только при определенных условиях — при температуре выше или чуть ниже нуля градусов по Цельсию.

Исследователи обратили внимание на то, что такое потепление наблюдалось всего девять раз за две тысячи лет, и три из этих случаев пришли на последние десять лет.

Мы не можем точно сказать, были ли осадки в предыдущие шесть раз, но такое явление крайне маловероятно”, — поделились авторы научной работы.