ДПС в России получат очки дополненной реальности

На форуме «Транспорт России» Ространснадзор представил инновационные очки дополненной реальности (AR) для своих инспекторов. Эти очки могут выполнять роль видеорегистратора и в будущем помогут бороться с коррупцией, сообщили в пресс-службе ведомства. С помощью AR-очков инспекторы смогут быстро получать необходимую информацию о транспортных средствах, улучшая эффективность проверок.

Очки дополненной реальности внешне напоминают обычные очки, но позволяют видеть различные данные, такие как номер автомобиля, его марку и модель, а также информацию о документах, сроках их действия. Это существенно ускоряет процесс проверки и позволяет инспектору оперативно получать всю нужную информацию прямо на месте.

Кроме того, очки можно подключить для дистанционного мониторинга и записи процесса проверки. Инспектор может автоматически фиксировать начало осмотра, а затем формировать документы по результатам. В ведомстве добавили, что весь процесс будет максимально прозрачным, ведь все данные будут зафиксированы и переданы в электронном виде.