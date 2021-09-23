Драку ворона с беспилотником службы доставки кофе сняли на видео

Как сообщается, в условиях жёсткого локдауна, введённого из-за пандемии коронавируса, вырос спрос на доставку продуктов, в частности, кофе с помощью дронов – одним из таких операторов является австралийская компания Wing. И когда в очередной раз их дрон должен был доставить кофе одному из жителей Канберры, на аппарат напал ворон, решивший, что дрон посягнул на его территорию. Заказчик кофе сразу же запечатлел этот момент на видео.

За комментариями представители компании Wing обратились к местному орнитологу Нилу Гермесу. Специалист объяснил, что сейчас у ворон период гнездования, поэтому поведение птицы вполне предсказуемо и естественно.

Компания решила приостановить доставки на время обустройства птицами своих жилищ. А для учёных это будет возможность понять, как птицы реагируют на современные летательные аппараты, чтобы избежать столкновения между ними и оградить пернатых от травм, а поставщиков и владельцев технологий – от убытков.