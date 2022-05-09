Драматическое падение: цена Bitcoin ниже 34 тысяч долларов

На сегодняшний день стоимость 1 биткоина находится на уровне июля 2021 года. Более того — ещё в минувшую пятницу его цена снизилась с 39 000 до 36 000 долларов, а уже сегодня утром она и вовсе рухнула до 33 500 долларов.

Шутка ли — лишь за последние семь дней курс упал на 12%.

При этом ряд экспертов считает, что именно сейчас, на фоне подобного падения, сформировался отличный момент для инвестиций. Но в то же время стоит учитывать, что продажи биткоина до сих пор доминируют над его покупкой.

Отметим, что не менее драматично и падение стоимости эфира (-12% за неделю) и Solana (-15.5%).