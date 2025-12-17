Dreame анонсировала свой первый повербанк — Air Power 17

Новинка поддерживает магнитную зарядку Qi2 мощностью до 15 Вт и будет доступна в версиях на 5000 и 10 000 мАч. В Китае устройство оценили в 219 и 259 юаней соответственно.

Корпус выполнен из алюминия и AG-стекла. Младшая версия имеет толщину 8 мм и весит 123 г, старшая — 12,8 мм и 189 г. На задней панели расположен складной упор, снизу — USB-C порт и индикатор состояния.

При проводном подключении Air Power 17 выдает до 20 Вт и может одновременно заряжать два устройства — по кабелю и по беспроводной связи.

Для Dreame это очередной шаг за пределы привычной категории бытовой техники и роботов-пылесосов.