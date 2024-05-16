Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 16 мая 2024, 08:57
1 мин.

Dreame объявила скидки на флагманские моющие роботы-пылесосы

Модели есть на любой вкус
Компания Dreame запускает промо-акцию на три новые модели роботов-пылесосов: Dreame L10s Pro Ultra, Dreame L10s Pro Gen 2 и Dreame L10s Plus.
Dreame объявила скидки на флагманские моющие роботы-пылесосы
© Dreame

Все модели оснащены системой всасывания Vormax мощностью 7000 Па для эффективной уборки.

Dreame L10s Pro Ultra использует технологию MopExtend для уборки труднодоступных мест. Робот автоматически очищает швабры горячей водой и сушит их. Время работы до 220 минут, площадь уборки до 205 м2. Промо-цена — 94 990 рублей.

Dreame L10s Pro Gen 2 обеспечивает бесшумную уборку с системой Vormax и ультразвуковым обнаружением ковров. Система DuoScrub, в свою очередь, использует две вращающиеся швабры для качественной очистки. Акционная цена устройства — 35 990 рублей.

Dreame объявила скидки на флагманские моющие роботы-пылесосы
© Dreame

Dreame L10s Plus оснащен ультразвуковым детектором для определения типа поверхности и настройки стратегии уборки. Время работы до 155 минут, площадь уборки до 145 м2. Сейчас его можно купить по промо-цене в 49 990 рублей.

Акция также включает:

  • Вертикальный пылесос Dreame Z10 Station — 43 990 рублей.
  • Моющий пылесос Dreame H12 Dual — 44 990 рублей.
  • Фен Dreame Hair Glory Master — 12 990 рублей.
Источник:Dreame
Автор:Булат Кармак
Теги:
#пылесос
,
#робот-пылесос