Dreame объявила скидки на флагманские моющие роботы-пылесосы

Все модели оснащены системой всасывания Vormax мощностью 7000 Па для эффективной уборки.

Dreame L10s Pro Ultra использует технологию MopExtend для уборки труднодоступных мест. Робот автоматически очищает швабры горячей водой и сушит их. Время работы до 220 минут, площадь уборки до 205 м2. Промо-цена — 94 990 рублей.

Dreame L10s Pro Gen 2 обеспечивает бесшумную уборку с системой Vormax и ультразвуковым обнаружением ковров. Система DuoScrub, в свою очередь, использует две вращающиеся швабры для качественной очистки. Акционная цена устройства — 35 990 рублей.