Dreame объявила скидки на флагманские моющие роботы-пылесосы

Dreame объявила скидки на флагманские моющие роботы-пылесосыМодели есть на любой вкус
Все модели оснащены системой всасывания Vormax мощностью 7000 Па для эффективной уборки.
Dreame L10s Pro Ultra использует технологию MopExtend для уборки труднодоступных мест. Робот автоматически очищает швабры горячей водой и сушит их. Время работы до 220 минут, площадь уборки до 205 м2. Промо-цена — 94 990 рублей.
Dreame L10s Pro Gen 2 обеспечивает бесшумную уборку с системой Vormax и ультразвуковым обнаружением ковров. Система DuoScrub, в свою очередь, использует две вращающиеся швабры для качественной очистки. Акционная цена устройства — 35 990 рублей.
Dreame L10s Plus оснащен ультразвуковым детектором для определения типа поверхности и настройки стратегии уборки. Время работы до 155 минут, площадь уборки до 145 м2. Сейчас его можно купить по промо-цене в 49 990 рублей.
Акция также включает:
- Вертикальный пылесос Dreame Z10 Station — 43 990 рублей.
- Моющий пылесос Dreame H12 Dual — 44 990 рублей.
- Фен Dreame Hair Glory Master — 12 990 рублей.