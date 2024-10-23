Dreame привезла в Россию вертикальный пылесос «5 в 1» H14 Dual

Опубликовано 23 октября 2024, 07:011 мин.
Dreame привезла в Россию вертикальный пылесос «5 в 1» H14 DualПо акции еще и цена приятная
Dreame представила в России новый вертикальный пылесос «5 в 1» — H14 Dual, который сочетает в себе функции сухой и влажной уборки.
Эта модель оснащена множеством насадок для различных поверхностей, от ковров до автомобильных салонов. Одной из ключевых особенностей является возможность раскладываться на 180°, что позволяет легко убираться под мебелью.
Пылесос оснащен мощным двигателем Liquid Separation Motor, обеспечивающим мощность всасывания 18 кПа в любом положении.
Dreame H14 Dual также имеет функцию автоматической промывки щеток горячей водой и их быстрой сушки, что обеспечивает чистоту и гигиеничность.
Стоимость пылесоса по акции составляет 59 990 рублей.