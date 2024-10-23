Древние вирусные ДНК в геноме человека оказались связаны с рассеянным склерозом

Ученые проанализировали эндогенные ретровирусы человека (HERV), которые являются остатками древних ретровирусных инфекций. С использованием современных геномных технологий они обнаружили специфические сигнатуры экспрессии HERV, связанные с рассеянным склерозом и БАС. Эти результаты указывают на то, что вирусные элементы в нашем ДНК могут играть роль в развитии этих нейродегенеративных заболеваний.

Ученые проанализировали данные сотен образцов мозга и выявили сигнатуры HERV на хромосомах 12q14 и 1p36, связанные с БАС и рассеянным склерозом соответственно.