Древние вирусные ДНК в геноме человека оказались связаны с рассеянным склерозом

Опубликовано 23 октября 2024, 02:151 мин.
Древние вирусные ДНК в геноме человека оказались связаны с рассеянным склерозомНовые открытия в исследовании нейродегенеративных заболеваний
Исследование, проведенное учеными из Королевского колледжа в Лондоне и Northwell Health, выявило связь между древними вирусными ДНК в человеческом геноме и генетическим риском развития двух серьезных заболеваний центральной нервной системы: рассеянного склероза и бокового амиотрофического склероза (БАС).
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Ученые проанализировали эндогенные ретровирусы человека (HERV), которые являются остатками древних ретровирусных инфекций. С использованием современных геномных технологий они обнаружили специфические сигнатуры экспрессии HERV, связанные с рассеянным склерозом и БАС. Эти результаты указывают на то, что вирусные элементы в нашем ДНК могут играть роль в развитии этих нейродегенеративных заболеваний.
Ученые проанализировали данные сотен образцов мозга и выявили сигнатуры HERV на хромосомах 12q14 и 1p36, связанные с БАС и рассеянным склерозом соответственно.