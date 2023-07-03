Дрон научили переживать 200-градусную жару в течение 10 минут при помощи аэрогеля

FireDrone оснащён специальной тепловой защитой на основе полиимидного аэрогеля, что делает его идеальным инструментом для пожарных служб.

Основное предназначение новинки — разведка мест происшествий во время пожаров с минимальным риском для жизни и здоровья спасателей. Благодаря своей термозащите, дрон может работать в непосредственной близости от источников высокой температуры.

Прототип устройства был создан с использованием армированного стеклотканью полиимидного аэрогеля, который обеспечивает надёжную защиту.

Корпус дрона состоит из плоских элементов, обеспечивающих простоту изготовления и достаточный внутренний объём. Дрон также покрыт алюминиевой фольгой для отражения инфракрасного излучения.

Отметим, что проведённые эксперименты подтвердили эффективность термозащиты FireDrone. Дрон успешно выдерживает температуру до 200°C в течение 10 минут, при этом внутри корпуса температура не превышает 40°C.