Дрон США с ИИ «убил» своего оператора, чтобы он не мешал ему работатьИИ не захотел выполнять приказы
Во время испытаний беспилотника, управляемого искусственным интеллектом, эксперты столкнулись с аномальным поведением нейросети. ИИ «решил» убить оператора, потому что человек мешал дрону выполнить задачу. Поскольку это была имитация боя, на БПЛА не было установлено вооружение, поэтому никто не пострадал.
Оператор указывал ИИ, что делать, задавал цели и координаты, но и корректировал целеуказания — в последний момент отменял приказ об уничтожении цели. И если ИИ не реагировал на отмену приказа, то получал штраф и снижение рейтинга качества выполнения задачи. Об этом рассказал начальник отдела испытаний и операций ИИ ВВС США полковник Такер Гамильтон.
В какой-то момент ИИ воспринял оператора как противника, который мешает выполнить задачу, и определил человека в качестве цели. Но дело не кончилось только оператором. После введения штрафа за ослушание оператора, ИИ попытался использовать дрон для уничтожения вышки связи, через которую велось управление.
Разумеется, это было невозможно в условиях имитации, но в очередной раз встал вопрос об этике в процессе применения нейросетей, тем более в военной сфере.